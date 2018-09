Enerkem angażuje się w działania ukierunkowane na oczyszczanie oceanów z odpadów plastikowych

Spółka zajmująca się przetwarzaniem odpadów w biopaliwa deklaruje pomoc w przyspieszeniu działań mających na celu zapobieganie zmianom klimatycznym i zatwierdza dokument Ocean Plastics Charter podczas spotkania grupy G7 na szczeblu ministerialnym poświęconego środowisku, energii i oceanom.

MONTREAL, 20 września 2018/PRNewswire/ – Spółka Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com), światowy lider w sektorze przetwarzania odpadów w biopaliwa oraz producent wyrobów chemicznych, ogłosiła dzisiaj podczas spotkania grupy G7 na szczeblu ministerialnym poświęconego środowisku, energii i oceanom, które odbyło się w mieście Halifax w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, że będzie poszukiwać sposobności do podjęcia działań ukierunkowanych na usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych unoszących się na wodach mórz i oceanów.

Po pomyślnym uruchomieniu pierwszego na świecie komercyjnego zakładu przetwarzającego śmieci w biopaliwo w Edmonton w prowincji Alberta, zajmującego się przeróbką zmieszanych odpadów komunalnych i nierecyklingowalnego plastiku na paliwa i środki chemiczne, Enerkem próbuje teraz zaprzęgnąć swoją fachową wiedzę z zakresu technologii recyklingu węgla, przyłączając się do działań na rzecz rozwiązania nieprzerwanie rosnących problemów związanych z dryfującymi po oceanie odpadami z tworzyw sztucznych.

Spółka zaangażowała się w rozmowy z Fundacją Dziedzictwa Oceanicznego (The Ocean Legacy Foundation; https://www.oceanlegacy.ca) – kanadyjską organizacją non-profit przeprowadzającą cykliczne wyprawy mające na celu sprzątanie wybrzeży, które pomogą zbadać, w jaki sposób można zaprzęgnąć przełomową technologię opracowaną przez Enerkem do wyciągania zanieczyszczonego plastiku z wód oceanicznych i wykorzystania go w produkcji niskowęglowych paliw stosowanych w transporcie oraz chemikaliów.

„Nasza nowatorska technologia przetwarzania odpadów w biopaliwa już teraz stanowi odpowiedź na kwestie odpadów miejskich, w tym tworzyw sztucznych. Dzięki tej innowacyjnej współpracy przyglądamy się konkretnym lokalnym inicjatywom, by przekształcić plastikowe odpady zanieczyszczające oceany w wartościowe produkty” – wyjaśniła Marie-Hélène Labrie, starszy wiceprezes zarządu Enerkem ds. rządowych i komunikacji.

Według Światowego Forum Ekonomicznego ok. 150 milionów ton plastiku unosi się na wodach oceanów, a ilość ta zwiększa się o 8 milionów ton rocznie. Pomimo wysiłków podejmowanych przez rządy, władze miast i społeczności lokalne na rzecz zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych i ich utylizacji, przewiduje się, że w ciągu najbliższej dekady ilość plastiku zaśmiecającego morza na całym świecie zwiększy się trzykrotnie.

W ramach tematu „Współpraca na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym, czystych oceanów i czystej energii” spotkanie grupy G7 na szczeblu ministerialnym podkreśla znaczenie sposobów wspierania i angażowania się w działania mające na celu stawianie czoła zmianom klimatycznym, poprawę czystości wód we wszystkich oceanach oraz zmianę sposobów, w jakie wytwarzamy, transportujemy i zużywamy energię.

Zmierzenie się z zanieczyszczeniem wód morskich odpadami, w tym również odpadami z tworzyw sztucznych, było jednym z najważniejszych rezultatów podkreślanych podczas szczytu przywódców grupy G7, który odbył się w czerwcu br. w Charlevoix w prowincji Quebec. Podczas szczytu Kanada, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Unia Europejska podpisały deklarację zatytułowaną „Oceans Plastics Charter”. Enerkem włączy się w realizację tej inicjatywy ukierunkowanej na zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów i bardziej zrównoważone podejście do gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych, w tym na zwiększenie efektywności gospodarowania plastikiem jako zasobem.

Enerkem jest producentem biopaliw i odnawialnych chemikaliów z odpadów. Ta opatentowana przez spółkę przełomowa technologia przekształca nienadające się do odzysku lub kompostowania stałe odpady komunalne w metanol, etanol i inne szeroko stosowane półprodukty chemiczne. Oprócz siedziby w Montrealu Enerkem posiada duży zakład produkcyjny w prowincji Alberta oraz centrum innowacji w prowincji Quebec. Obiekty należące do Enerkem powstają z systemów prefabrykatów, w oparciu o modułową infrastrukturę produkcyjną spółki, która może być z powodzeniem wykorzystywana na całym świecie. Technologia Enerkem stanowi przykład tego, jak właściwa gospodarka obiegowa może przyczyniać się do dywersyfikacji koszyka energetycznego i ekologizacji produktów codziennego użytku, zapewniając jednocześnie inteligentną, bezpieczną dla środowiska alternatywę dla składowania i spalania odpadów.

