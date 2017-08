Honkong znosi restrykcje związane z grypą ptaków

Władze Hongkongu wznowiły 31 lipca b.r. możliwość importu drobiu (tuszki, elementy i podroby) oraz produktów drobiowych (włączając jaja) przeznaczonych do konsumpcji i pochodzących z Polski. Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii import będzie możliwy po spełnieniu określonych warunków.

Władze Hongkongu zaakceptują import świeżego/mrożonego mięsa drobiowego i produktów drobiowych, jeśli cała przesyłka będzie pochodziła od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków od momentu wylęgu.

Przesyłki jaj drobiowych do konsumpcji będą zaakceptowane wyłącznie jeśli będą wyprodukowane/zapakowane w krajach, strefach lub kompartmentach wolnych od grypy ptaków oraz transportowane w nowym i odpowiednio zdezynfekowanym materiale opakowaniowym. Przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodnie z uzgodnionym i obecnie wykorzystywanym formatem w eksporcie przesyłek z Polski do Hongkongu (HKSAR).

Źródło:MRiRW