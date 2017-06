Miodobranie na dachu Urzędu Marszałkowskiego

W środę (21 czerwca) odbyło się miodobranie w pasiece na dachu Urzędu Marszałkowskiego. Gmach w centrum Torunia jest domem dla pięciu pszczelich rodzin od ubiegłego roku. Wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Toruniu – który zapewnia fachową opiekę nad pszczołami – promujemy ideę hodowli tych pożytecznych owadów w miastach.

– Miód chcemy rozdawać naszym gościom, promować w ten sposób województwo, ale też piękną ideę pszczelarstwa, nie tylko na terenach wiejskich, ale również w miastach. W ubiegłym roku nasz miód cieszył się dużą popularnością – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pasieka na dachu Urzędu Marszałkowskiego składa się z pięciu uli, każdy zasiedlony jest przez około 35 tysięcy pszczół. Ule przekazał nieodpłatnie producent sprzętu pszczelarskiego Tomasz Łysoń, natomiast rodziny pszczele zasiedlono przy pomocy pasieki hodowlanej z ODR Zarzeczewo (3 rodziny pszczele) oraz prezesów regionalnych związków pszczelarzy z Bydgoszczy i Włocławka (po jednej rodzinie pszczelej). Pszczelarze zadbali o to, aby ule zasiedlone były przez łagodny gatunek owadów. Pierwsze miodobranie odbyło się w lipcu ubiegłego roku (więcej).

– Pszczoły przyzwyczaiły się już do miejskich warunków i dobrze czują się w Toruniu. Miód, który zebraliśmy w ubiegłym roku został przebadany, jest zdrowy i można go spokojnie spożywać. Ma ciekawszy bukiet smakowy od miodu powstającego na wsi, a to dzięki większej różnorodności kwiatów, z których pszczoły zbierają pożytek – tłumaczy Tadeusz Dussa, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, który opiekuje się pasieką.

Pszczoły spędziły zimę na dachu urzędu. Z powodu niesprzyjającej pogody opuściły ule dopiero w drugiej połowie maja. Teraz w pasiece trwa miodobranie. W środę wspólnie z przedstawicielami regionalnych mediów uczestniczył w nim marszałek Piotr Całbecki. W tej chwili efektem pracy pszczół jest 30 litrów miodu akacjowego. Zakładamy, że – podobnie jak przed rokiem – z powodzeniem przejdzie specjalistyczne badania czystości.

Ule w centrach europejskich miast pojawiają się coraz częściej. Także i w Polsce od kilku lat zwiększa się ilość pasiek na obiektach miejskich. Pojawiają się na budynkach hotelowych, restauracyjnych, i instytucjach publicznych – oczywiście w odpowiedniej odległości od ludzi, by owady nie były niepokojone. W Toruniu pasiekę posiada także Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy ulicy Żwirki i Wigury.

Urząd Marszałkowski wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Toruniu przygotowuje też szkolenie dla osób zainteresowanych założeniem własnej pasieki w mieście. Podczas spotkania poradzimy jak przygotować się do rozpoczęcia hodowli i jak właściwie opiekować się pszczołami. Szczegóły wkrótce.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

21 czerwca 2017 r.

fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl