Oświadczenie Polskiej Grupy Nasiennej dotyczące protestu rolników

Polska Grupa Nasienna w imieniu polskich prywatnych producentów materiału siewnego dostrzega problemy ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej. „Jesteśmy przekonani, że jedynie wspólne stanowisko rolników i ich kontrahentów w sprawie utrzymania wysokiej jakości rodzimych produktów wspieranych przez polską technologię, może być odpowiedzią na zgłoszone przez protestujących postulaty”.

Problemy, o których mówili rolnicy manifestujący w Warszawie dotyczą różnych sektorów rolnictwa. Świadczy o tym obecność nie tylko producentów warzyw, ale również hodowców bydła mięsnego i mlecznego. Czarny rynek jest zagrożeniem także dla producentów nasion kwalifikowanych i wpływa niekorzystnie na efekty uzyskiwane np. w produkcji pasz objętościowych.

Jesteśmy zgodni, że niezbędne jest wypracowanie nowych metod kontroli towarów wwożonych do Polski oraz sprzedawanych na rynkach nieprofesjonalnych, targowiskach i internecie . Dokładamy starań, aby zwrócić uwagę na potrzebę edukacji społeczeństwa i samych rolników. W tym celu niezbędna jest merytoryczna debata o tym, jak odróżnić produkty z poszczególnych rynków tak, aby konsument mógł wybierać i wspierać polskich czy europejskich rolników swoimi decyzjami.

Powołując Polską Grupę Nasienną wielokrotnie podkreśliliśmy, że niezbędne jest wsparcie polskich producentów rolnych przez Państwo. Branża nasienna, która kilkadziesiąt lat temu zajmowała wiodącą pozycję w Europie, dziś walczy o rynek z międzynarodowymi korporacjami i nierównym prawem w wielu państwach UE. Kluczem do sukcesu polskiego rolnictwa są przejrzyste zasady dotyczące utrzymania wysokiej jakości produkcji i wzrost eksportu. W tym celu planujemy wprowadzenie wspólnych wzorów umów kontraktacyjnych standaryzujących politykę jakość całej Polskiej Grupy Nasiennej. To odpowiedź na oczekiwania płynące z Europy i Azji, gdzie poszukuje się dużych partii produktów wysokiej jakości. Tylko wspólna strategia współpracy z zagranicą, która będzie potrafiła wypromować towary wyróżniające się jakością, może poprawić kondycję polskiego rolnictwa.

Chcemy również zwrócić uwagę, że w polskich firmach nasiennych pracują światowej klasy eksperci, technologowie i naukowcy, którzy opracowują coraz doskonalsze odmiany nasion. Rolnicy korzystając z wiedzy ekspertów otrzymują pewny materiał wysokiej jakości, gwarantujący bezpieczeństwo i wydajność plonów. Coraz bardziej zaawansowana genetyka umożliwia poprawę opłacalności, ale wymiana materiału siewnego w Polsce jest zbyt niska. Jak wynika z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli o spółkach hodowli roślin – Polska zajmuje ostatnie miejsce w UE pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty deklarujemy otwartość na dialog w celu wypracowania płaszczyzny do współpracy. Jednocześnie podkreślamy, że jedynie odpowiednio skonstruowane prawo i edukacja społeczeństwa może zagwarantować bezpieczeństwo żywności i ochronić interesy rodzimych hodowców, którzy oferują najwyższej jakości produkty, zasilając jednocześnie polską gospodarkę. Dlatego jako Polska Grupa Nasienna będziemy mocno wspierać polskich rolników w tym producentów nasion, owoców i warzyw. Opłacalność produkcji rolniczej w znacznym stopniu opiera się na właściwym doborze materiału siewnego. Powinni o tym pamiętać nie tylko ogrodnicy, ale wszyscy rolnicy, a w szczególności producenci bydła mlecznego.

Przemysław Sowul, prezes zarządu Sowul&Sowul

Członek Polskiej Grupy Nasiennej

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy zaangażują się we wspólną inicjatywę.

Więcej informacji na www.polskagrupanasienna.pl