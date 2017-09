Spadek plonów rzepaku

Tegoroczne zbiory rzepaku według wstępnych

szacunków Głównego Urzędu Statystycznego z

kooca lipca, wyniosą 2,7 mln t. Będą wyższe o ok.

23 proc. od ubiegłorocznych, ale niższe od

oczekiwanych przez Krajowe Zrzeszenie

Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB wskazuje, że

organizacja spodziewała się zbiorów na poziomie

przekraczającym 3 mln t – Niestety, tym razem GUS

chyba będzie miał rację. Poza wschodnią Polską,

gdzie plony były na przyzwoitym poziomie, w

pozostałych rejonach kraju, w mniejszym lub

większym stopniu, rolnicy odnotowywali spadek

plonowania – mówi prezes KZPRiRB i dodaje, że w

południowych województwach, w tym na Dolnym

Śląsku, rolnicy zbierali przeciętnie o 0,5 t z ha

rzepaku mniej niż się spodziewali, a na północnym

zachodzie, gdzie warunki pogodowe były wyjątkowo

niekorzystne, plony były mniejsze o ponad 1 t z ha. –

Na Dolnym Śląsku rzepak dał 3-4 tony z hektara, a

w województwach kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim czy pomorskim plonował na

poziomie 2-3,5 tony z hektara. Ale zdarzały się też

plantacje, z których zbierano maksymalnie 2 tony z

hektara

– mówi prezes Młodecki. – Przyczyn spadku

plonowania trzeba szukad w przebiegu pogody w

okresie kwitnienia i po nim. Maj był bardzo zimny,

potem występowały intensywne opady deszczu,

które sprzyjały presji chorób. Na dojrzewającym

rzepaku było widad zgniliznę twardzikową oraz

czero krzyżowych – uzasadnia.

Warunki do zbioru rzepaku także nie były

komfortowe, ponieważ małe żniwa przerywały

deszcze. Z tego powodu zdarzały się partie zbyt

wilgotnych oraz porośniętych nasion, na co zresztą

w komunikacie z 10 sierpnia zwracało uwagę Polskie

Stowarzyszenie Producentów Oleju, apelując o

możliwie jak najszybsze zebranie pozostałego na polu

rzepaku oraz jego odpowiednie przechowywanie.

Przy czym uwagi te dotyczyły głównie zbiorów na

północy kraju. Prezes KZPRiRB wskazuje też, że w

tym roku nasiona rzepaku miały mniejszą masę.

Notowania cen rzepaku na stronie Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, że w czasie żniw

zakłady tłuszczowe płaciły za rzepak mniej niż rok

temu.

Źródło:PSPO