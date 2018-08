Zakończyły się żniwa traw nasiennych. W tym roku zbierano trawy z blisko 30 000 ha. Plony są na średnim poziomie, co oznacza, że trawy przetrwały suszę lepiej niż zboża. Wielu rolników może być zadowolonych, a w szczególności Ci, którzy uzyskali przychód powyżej 4 000 zł/ha przy kosztach 1500-2000 zł/ha. Niestety jest sporo nasion, które w tym roku nie kiełkują. Powodem są błędy w desykacji nasion i używanie niewłaściwych środków chemicznych, które nie są zalecane dla traw.

W Polsce mało zbiera się traw nasiennych z pokosu, a ta technologia zapewnia wysoką siłę kiełkowania i dobrą cenę w eksporcie. Brakuje też maszyn tzw. pokosówek listwowych. Wielu rolników lekceważy również występowanie owsa głuchego i perzu. Cenę bardzo często psują nasiona innych chwastów, takich jak: szczaw kędzierzawy, rdest i wulpia. Tylko nasiona najwyższej jakości mogą zagwarantować opłacalną produkcję nawet w czasach dekoniunktury.

Dobre prognozy dla traw

– Obecnie rolnicy stoją przed decyzją, jakie trawy siać w tym roku podczas siewów jesiennych, najczęściej specjaliści zalecają różne typy życic. Warto podkreślić, że cena traw w przyszłym roku będzie rosła i podążać będzie za ceną pszenicy, co umożliwi utrzymanie wysokiej opłacalności często wyższej niż produkcja pszenicy czy rzepaku – mówi Łukasz Żurawik z Polskiej Grupy Nasiennej.

Rolnicy specjalizujący się w produkcji nasion traw muszą jednak pamiętać o modernizacji lub budowie własnych suszarni, gdyż to obecnie stanowi najwęższe gardło i hamuje wzrost kontraktacji nasion. Problemem są również ubezpieczenia plantacji nasiennych, o które zabiega m.in. Polska Grupa Nasienna i stawia to za jeden z celów na 2019 rok. Plantacje traw nasiennych i użytków zielonych to rośliny próchnicotwórcze, dlatego ich znaczenie gospodarcze w okresie zmian klimatycznych będzie rosło.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy zaangażują się we wspólną inicjatywę.

Materiał: Polska Grupa Nasienna

foto: Tymotka łąkowa; Hodowla Roślin Szelejewo