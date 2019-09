Co posadzić na nieurodzajnej glebie?

Rolniku, jeśli gospodarujesz na słabej glebie lub jest ona średniej jakości, polecamy Ci nową pszenicę „Tytanikę”. Ta pszenica ozima, która bardzo dobrze plonuje, sprawdzi się również na glebach mozajkowatych, gdyż jest do nich przystosowana doskonale. Jest odporna na mrozy i na choroby, poradzi sobie nawet z mączniakiem prawdziwym oraz z innymi uciążliwymi chorobami. W związku z tym zaoszczędzisz swój czas i pieniądze, gdyż nie będziesz musiał stosować pestycydów. To zarówno ochrona zdrowia, środowiska, a przede wszystkim Twojego portfela. Uprawiając „Tytanikę” oszczędzisz również na wapnowaniu, gdyż to właśnie ta odmiana hodowli Danko, dobrze rośnie na kwaśnych, nieurodzajnych glebach.

Ponadto jest odmianą średnio-wysoką, więc odporną na wyleganie i posiada wysoką zawartość białka oraz glutenu.

Rolniku, wypróbuj właśnie tą odmianę w swoim gospodarstwie, a przekonasz się, że przyniesie Ci ona duże zyski, gdyż jest to odmiana zdrowa i dobrze plonująca.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Fot.: Hodowla Danko