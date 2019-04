Płatności w zakresie dobrostanu zwierząt

Przepisy UE, określone w rozporządzeniu UE nr 1305/2013, przewidują możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 (PROW 2014-2020), działania Dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska dotychczas nie wdrażała tego rodzaju wsparcia.

Płatności z tytułu działania Dobrostan zwierząt polegają na rekompensowaniu rolnikowi kosztów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, w szczególności w zakresie:

dostarczania wody i pożywienia oraz zapewniania opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt;

warunków przetrzymywania, takich jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło;

dostępu do wybiegu.

Wymogi ustanowione w ramach tego działania muszą wykraczać poza odpowiednie obowiązkowe normy wzajemnej zgodności oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi.

Płatności obejmować mogą jedynie dodatkowe koszty/utracone korzyści związane z zastosowaniem w produkcji podwyższonych standardów. Oznacza to, że płatność z tytułu tego działania ma charakter rekompensaty. Działanie to stanowi zachętę do stosowanie określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji – rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość stawki płatności zależna jest od zakresu wprowadzonych wymogów i kosztów ich zastosowania. Państwo Członkowskie opracowuje odpowiednią kalkulację płatności.

Uruchomienie nowego działania w ramach PROW 2014-2020 wiąże się z koniecznością przejścia długotrwałej procedury zmiany PROW, w tym zatwierdzenia jej przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i Komisję Europejską, zmiany ustawy o PROW 2014-2020 oraz wydania odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego MRiRW.

Obecnie w MRiRW trwają prace nad opracowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby warunki niezbędne do uruchomienia działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020.