Strategiczna współpraca Firmy Bayer z Prospera Technologies Inc.

Firma Bayer, w ramach swojego zobowiązania do wspierania plantatorów – za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych – w zrównoważonym zaspokajaniu rosnących globalnych potrzeb, nawiązała strategiczną współpracę z Prospera Technologies Inc., wiodącą firmą specjalizującą się w sztucznej inteligencji, analizie danych i uczeniu maszynowym. Prospera, oferująca rozwiązania dla rynku rolnego, zapewnia transformatywne systemy cyfrowego rolnictwa, przeznaczone dla producentów warzyw szklarniowych na całym świecie, zapewniające dostęp do danych i optymalizujące proces uprawy.

Współpraca łączy możliwości firmy Prospera w zakresie sztucznej inteligencji i analizy danych z doświadczeniem firmy Bayer w zakresie produkcji warzyw, ochronie upraw i transformacji cyfrowej, aby zapewnić kompleksową usługę w chmurze. Pomoże to plantatorom zoptymalizować działania, zwiększając podaż owoców i warzyw o wysokiej jakości.

“W Bayer wierzymy w siłę współpracy, która pozwala wprowadzać bardziej innowacyjne, cyfrowe rozwiązania. Nasza współpraca z Prospera to pierwszy krok w kierunku rozwiązań wykraczających poza zakres nasion dla plantatorów warzyw szklarniowych. Z niecierpliwością oczekujemy na innowacyjne projekty współpracy z klientami, by wypracować nowe sposoby rozwiązania problemów, z którymi plantatorzy mierzą się każdego dnia” – powiedział Chris Moore, Head of Digital Transformation, Bayer’s Vegetable Seeds.

Nowe rozwiązanie pozwoli plantatorom warzyw szklarniowych na podejmowanie bardziej wnikliwych decyzji w optymalnym czasie, co w efekcie pozwoli zapewnić zarówno rentowność działań, jak i zrównoważony charakter ich upraw i operacji. Na przykład korzystanie z platformy wizualizacji i analizy danych firmy Prospera pomoże plantatorom papryki odpowiednio dostosować nawadnianie w zależności od miejsca zlokalizowania uprawy w szklarni, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie wody i wesprze zrównoważoną produkcję.

Pierwsze wdrożenie i analizy terenowe rozpoczną się w lipcu 2020 w Meksyku – ważnym rynku z punktu widzenia przełomowych innowacji i globalnej produkcji warzyw. Bayer i Prospera będą współpracować z kilkoma kluczowymi klientami w regionie by zapewnić stałe dostosowywanie systemu, planując – w oparciu o potrzeby producentów i zmieniające się preferencje konsumentów – ekspansję globalną w kolejnych latach.

“Cieszymy się ze współpracy z firmą Bayer, wiodącym na świecie dostawcą nasion warzyw i rozwiązań w zakresie ochrony roślin. Wierzymy, że współpraca może przynieść ogromne korzyści producentom warzyw szklarniowych” – powiedział Daniel Koppel, CEO i współtwórca Prospera Technologies. “Nasze zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i narzędzia analizy danych, w połączeniu z wiedzą i danymi z firmy Bayer, mają ogromny potencjał, by zmienić sposób uprawy warzyw i pomóc w zrównoważonym wyżywieniu świata, zapewniając świeżą, wartościową żywność.

O firmie Prospera

Prospera Technologies, Inc. dostarcza rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego oraz technologii komputerowych do monitorowania i analizowania wzrostu, rozwoju i kondycji roślin uprawnych. Ostatnio została zaliczona do grona Pionierów Technologii Światowego Forum Ekonomicznego (The World Economic Forum’s Technology Pioneers). Prospera pomaga monitorować wiele zakresów danych, w tym klimatycznych i wizualnych, z pól uprawnych. W przystępnej formie przekazuje je rolnikom za pośrednictwem mobilnych, internetowych rozwiązań. Zespół światowej klasy informatyków, fizyków i agronomów współpracuje z doświadczonymi liderami sektora rolnego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby I zrewolucjonizować sposób uprawy żywności. Dalsze informacje: www.prospera.ag.

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk Life Science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia kapitału poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2019 Grupa zatrudniała około 104 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 43,5 mld euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,9 mld euro, wydatki na badania i rozwój 5,3 mld euro. Dalsze informacje: www.bayer.com