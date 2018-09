Dożynki Prezydenckie w Spale

– Często nie zwracamy na to uwagi, ale to właśnie dzięki pracy rolnika, jego trudowi, dzięki także jego ryzyku, bo przecież jest zdany na łaskę i niełaskę przyrody, żywiołów, właśnie jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni. I to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią dla polskiego państwa, ich ogromna, nieoceniona zasługa – powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości dożynkowych w Spale.

Również minister Jan Krzysztof Ardanowski dziękował wszystkim rolnikom za ich tegoroczny trud. Podkreślił, że w tym roku warunki pogodowe były bardzo trudne. Susza wystąpiła na znacznym obszarze Polski. Szef resortu rolnictwa zapewnił, że rolnicy, których gospodarstwa cierpiały wskutek tegorocznej suszy nie zostaną bez pomocy. – Rząd zabezpieczył 1,5 mld złotych. To największa w historii wolnej Polski tego typu pomoc – podkreślił minister Ardanowski i apelował, aby samorządowcy nie ociągali się z przekazywaniem protokołów szacowania strat wojewodom, żeby pomoc mogła być jak najszybciej uruchamiana Minister podkreślił, że rolnictwo to jeden z najważniejszych działów gospodarki, od którego również zależy suwerenność kraju. Poinformował także o wzroście wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Według obecnych szacunków może o przekroczyć w tym roku 28 mld euro. – Ekspansja zagraniczna naszej żywności będzie kontynuowana zapewnił – szef resortu rolnictwa i dodał, że do wielu krajów świata zostaną wysłani radcy rolni, którzy będą szukali nowych możliwości eksportu. Podczas uroczystości dożynkowych, w Miasteczku Regionów na stadionie OPO w Spale zorganizowane zostało stoisko informacyjno-promocyjne resortu rolnictwa, na którym można było uzyskać informacje na temat polskiego rolnictwa, sektora rolno-spożywczego, polityki wsparcia rolnictwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu dla Wsi.