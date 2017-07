Promocja borówki amerykańskiej

1 lipca plantatorzy borówki uroczyście rozpoczęli sezon 2017. Prezentowali etapy pracy na plantacjach i pierwsze plony. Miejscem spotkania z konsumentami był modny Targ Śniadaniowy na Żoliborzu. Plantatorzy przyjechali z wielu regionów, całymi rodzinami. Pokazali dzieci jako naturalnych konsumentów, a Dzień Polskiej Borówki jako święto tych, którzy chcą żyć zdrowo i cieszyć się sukcesem Polaków.

Otwarcie sezonu 2017

Gośćmi specjalnymi uroczystości otwarcia byli ludzie nauki. Honorowymi gośćmi Dnia Polskiej Borówki byli prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa oraz prof. Stanisław Pluta. Profesor jest członkiem Rady Fundacji Promocji Polskiej Borówki.

– Ścisła współpraca nauki i praktyki, współpraca i wymiana doświadczeń decydują dziś o sukcesach – mówiła prof. Kobrin, akcentując otwartość drugiego pokolenia polskich plantatorów i umiejętność korzystania z najnowszej wiedzy i doświadczenia pionierów.

Sygnałem do rozpoczęcia sezonu była degustacja dokonana przez 10-ciomiesięczmego Stasia Pieńko, syna i wnuka plantatorów z lubelskiego. Do swojej roli został wybrany w internetowym głosowaniu, które pomogło rozszerzyć zasięg przygotowań o blisko 50 tys. osób. Filmowa relacja z otwarcia sezonu na https://youtu.be/7gvVH_cql-0

Owoc przyszłości

Walory borówki prezentowała Anna Radowicka (d. Jelonek) – technolog żywienia i znany dietetyk, ekspert w ocenie jakości żywności i żywienia człowieka. Ceniona i znana ze stałej współpracy z takimi programami jak: Pytanie na Śniadanie, Dzień Dobry TVN czy TVN Style. Promowała zalety borówki dla konsumentów w każdym wieku, od 6 miesiąca życia, od momentu rozszerzania diety niemowląt, po dorosłych, ludzi starszych i profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych.

– To owoc przyszłości, myślę, że trochę niedoceniany wśród Polaków. Wybieramy produkty, które pochodzą z zagranicy. Nie doceniamy tego co jest w Polsce i nie pamiętamy, żeby spożywać wtedy, kiedy jest sezon, czy to na borówkę czy na inne owoce. W tym czasie nasz organizm potrzebuje tych witamin i składników mineralnych, których dostarcza borówka – mówiła Anna Radowicka.

Warszawskiemu otwarciu sezonu towarzyszyła ogólnopolska akcja pod nazwą Borówkowy Weekend. W 23 miejscach w 8 województwach plantatorzy we współpracy z lokalnymi restauratorami stworzyli możliwość spróbowania pierwszych w tym roku dań z borówkami, deserów, koktajli i lodów.

Otwarcie sezonu w wykonaniu borówkowej społeczności poprzedziło wielotygodniowe odliczanie. Specjalne liczniki funkcjonowały na stronach wielu plantacji. Kolejne materiały edukacyjne były publikowane na prowadzonym przez plantatorów borówki fanpage. To ciekawy projekt, ponieważ fanpage kreujący wizerunek branży jest tworzony przez samych plantatorów www.facebook.com/dzienpolskiejborowki