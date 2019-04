Patriotyzm konsumencki „Teraz Polska”

16 kwietnia w Senacie odbyła się konferencja dot. znaczenia patriotyzmu konsumenckiego w gospodarce. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy wicemarszałek Senatu i Katolickiego Radia Podlasie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji wzięli udział także m.in. Krzysztof Przybył – prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

W trakcie dyskusji K. Przybył przedstawił wnioski z badań prowadzonych przez fundację, w trakcie blisko trzydziestoletniej historii najbardziej rozpoznawanego znaku promocyjnego „Teraz Polska”. Zdaniem Fundacji rośnie świadomość znaczenia kraju pochodzenia produktów zarówno wśród producentów jak i konsumentów. – „Polskość doskonale się rozwija, także w sieciach zagranicznych. Promujemy produkty tylko najwyższej jakości. Cieszy mnie, że w ciągu ostatnich lat, wśród laureatów Godła Promocyjnego Teraz Polska aż 1/3 to produkty spożywcze, także regionalne, bo mamy i dla nich wydzieloną kategorię. Ostatnio jakość zaczęła doganiać cenę, a u niektórych, co prawda, na razie niewielkiej grupy, przeskoczyła nawet cenę. Jeśli kupujemy polskie produkty, wspieramy Polskę” – mówił Krzysztof Przybył.

Natomiast Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków, mówił o kilkudziesięcioletnich doświadczeniach branży napojowej: – „Nasza branża stanowi swego rodzaju ewenement. Potrafiła oprzeć się bardzo mocnej ekspansji koncernów zagranicznych. Od początku lat 90 budowaliśmy nasz rynek napojów, soków i nektarów w oparciu o polskie smaki, firmy i smaki. We wszystkich krajach UE, a szczególnie w Europie Środkowej, dominują produkty koncernów zagranicznych. U nas dominują nasze. Stało się tak przez mądrą politykę firm i rządów. Jeszcze przed latami 90 nasze produkty były już lepsze, zawierały więcej soków. Polacy wybierali je, bo dobrze też wpływał na zdrowie, dawał dodatkową wartość za podobną cenę, co produkty zagraniczne oparte na chemii”.

Pawlak zwrócił także uwagę na konieczność kontynuacji prac nad usuwaniem barier rozwojowych dla polskich producentów napojów: – „Bardzo ważne jest dobre otoczenie gospodarcze. Niepokojące są dla nas próby podwyższenia VAT na napoje – z preferencyjnej stawki 5 procent na 23 procent. Jeśli by to się stało, byłoby to bardzo niekorzystne i dla polskich wytwórców owoców, i dla wytwórców napojów – w większości polskich firm, a także dla konsumentów. Wyliczyliśmy, że jeśli nastąpiłaby ta podwyżka, polscy rolnicy stracą zbyt dla 150 tys. ton owoców i warzyw, w tym dla 120 tys. ton jabłek” – konkludował prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

fot. Corteva