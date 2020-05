Pierwszy Festiwal Polski Cydr Online

Kronselka, Grafsztynek czy Szara Reneta… to tylko kilka z aż 182 odmian jabłek, jakie uprawiamy w Polsce. Mimo że należymy do ścisłej czołówki światowych producentów jabłek, cydru wciąż wytwarzamy niewiele.

Miłość Polaków do cydru

O przyczynach tego stanu, trudnej miłości Polaków do cydru oraz o tym, czym ten trunek różni się od wina i piwa opowiedzą właściciele czternastu najlepszych krajowych wytwórni rzemieślniczych podczas Festiwalu Polski Cydr online, który odbędzie się w dniach 21-23 maja.

W Polsce cydr znany był już w średniowieczu pod nazwą jabłecznik a

W Polsce cydr znany był już w średniowieczu pod nazwą jabłecznik a , choć nie cieszył się wówczas najlepszą sławą. Koneserzy cydru obwiniają za to Jana Andrzeja Morsztyna, dworskiego poetę z okresu baroku, który uważał ten trunek za mało szlachetny i przeznaczony dla plebejuszy. Produkcja jabłecznika miała wtedy charakter domowy. Z czasem zwyczaj jego wyrabiania i picia w Polsce praktycznie zanikł, a trunek ten, w niewielkich ilościach był sprowadzany jedynie z zagranicy. A przecież ten lekki alkohol mógłby być naszym flagowym napojem! Cydr bardzo długo miał nieuregulowany status prawny i dopiero w 2011 roku dopisano go do nowej ustawy winiarskiej. Jednak największą sławę zyskał, gdy w 2014 roku Rosja nałożyła embargo na polskie jabłka. Wtedy ruszyła akcja „Postaw się Putinowi – jedz jabłka i pij cydr”. Od 2011 zaczęły powstawać w Polsce pierwsze cydrownie rzemieślnicze ceniące jakościowe podejście do produkcji, gdzie wszystko toczy się we właściwym czasie i korzysta się z odpowiednich odmian jabłek. Polski cydr rzemieślniczy zdobył już wiele nagród w międzynarodowych konkursach, cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kraju i pojawia się w dobrych restauracjach oraz sklepach z winem i kraftowym piwem. Historię tego trunku i drogę jaką przechodzi od kilku lat w Polsce będzie można poznać podczas Festiwalu Polski Cydr online.

Jak odróżnić cydr dobry od złego

Podczas serii live’ów będzie można dowiedzieć się m.in. jak odróżnić cydr dobry od złego i czy można go robić jedynie z jabłek? Małgorzata Minta i Maciej Nowicki wraz ze swoimi gośćmi opowiedzą, dlaczego warto po niego sięgnąć, jak łączyć go z jedzeniem i jaka go czeka przyszłość. Przede wszystkim jednak podczas festiwalu odbędą się spotkania z właścicielami 14 małych rzemieślniczych manufaktur: Cydr Tradycyjny z Trzebnicy, Cydr Chyliczki, Kwaśne Jabłko, Cydr Smykan, Cydrownia Przy Sadzie, Cydr Tabun, Cydr Pełnia, Cydr Podlaski, Filomelos – cydr z Roztocza, Cydr Frys, Cydr Ignaców, Utopia cider Sudkův Důl , Winnica Wieliczka i Winnica Chodorowa.

Kolejny po Festiwalu Polskie Wino Online – Festiwal Polski Cydr rusza 21 maja! Trzydniowy program wypełnią inspirujące spotkania z cydrownikami, rozmowy ze znawcami tematu oraz oczywiście wspaniałe polskie cydry. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21 do 23 maja

oraz na fanpage’ach partnerów.

I Festiwal Polski Cydr online – święto polskich cydrów rzemieślniczych

21-23 maja 2020

Program wydarzenia dostępny na:

