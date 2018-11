Raport PAS: w 80 proc. gmin można bezkarnie palić śmieciami – mamy w Polsce problem braku kontroli

Zakaz spalania śmieci obowiązuje od 20 lat. W większości gmin pozostaje on jednak martwym przepisem. Badania Polskiego Alarmu Smogowego pokazują, że w 80% gmin brak sprawnego mechanizmu kontroli, a średnia liczba mandatów w gminach wiejskich to pół mandatu rocznie. Mechanizmy kontrolne wymagają natychmiastowej zmiany.

PAS sprawdził, jak wygląda kontrola domowych pieców w 106 gminach w czterech województwach. Skupiono się na spalaniu odpadów – zakaz działa od 20 lat, był więc czas na wdrożenie procedur kontrolnych. Tak się nie stało. Najlepiej jest w gminach miejskich ze strażami miejskimi – przeprowadzono rocznie średnio 1100 kontroli, ujawniono 110 przypadków palenia śmieci i wystawiono 70 mandatów. W 20% gmin nie ma żadnych kontroli, a w 80% gmin (bez straży gminnych) system kontroli w praktyce nie istnieje.

Kontrola pieców jest niezbędna do wdrażania uchwał antysmogowych – bez niej pozostaną one martwymi przepisami. Brak kontroli to wielki nieobecny rządowego Programu Czyste Powietrze i zagrażający jego skuteczności. Miarą sukcesu programu będzie poprawa jakości powietrza.

PAS pokazał przyczyny złej sytuacji: niewystarczająca liczba funkcjonariuszy Straży Miejskiej, długi czas reakcji; chaotyczne kontrole; brak sprzętu do badania uziarnienia węgla i wilgotności drewna; brak funduszy na badanie próbek popiołu i niechęć do wystawiania mandatów lub niska wysokość kary.

W gminach bez straży (80%) domy kontrolują urzędnicy, co jest rozwiązaniem dysfunkcyjnym. Nie mogą oni wystawiać mandatów, działają w godzinach pracy urzędów, w mniejszych gminach zmuszeni są do kontroli swoich znajomych. Bywa, że urzędnicy obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Najważniejszą rekomendowaną przez PAS zmianą jest odejście od kontroli prowadzonych przez urzędników gminy. Kontrole powinny być realizowane przez przeszkolone służby mundurowe.

PAS wystosował apel do premiera o włączenie tematu kontroli do Programu Czyste Powietrze, rozpoczęcie prac nad reformą systemu kontroli i powołanie w trybie pilnym grupy zadaniowej z przedstawicielami rządu, samorządu oraz strony społecznej.

Źródło informacji: Polski Alarm Smogowy