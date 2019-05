Warzywa kapustne – dobry start

Efektywne wykorzystanie potencjału biologicznego warzyw kapustnych wymaga od ich producentów fachowej wiedzy z zakresu specyficznych wymagań uprawowych tych roślin. O wielkości plonu i jego jakości decyduje wiele czynników, zarówno takich, na które plantator ma znikomy wpływ lub w przypadku przebiegu pogody – wpływu żadnego nie ma i takie, którymi może sprawnie zarządzać. Wielu dysfunkcjom i nieprawidłowościom w rozwoju roślin kapustnych można zapobiegać stosując odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Z uwagi na stosunkowo duże wymagania pokarmowe tych roślin niezwykle istotny jest wybór odpowiedniej technologii nawożenia. Dokarmianie nawozami wieloskładnikowymi oraz stymulatorami poprawiającymi rozwój systemu korzeniowego, podnoszącymi odporność na czynniki stresowe podczas całego okresu wegetacji to priorytety producentów.

Zbliża się czas sadzenia rozsad. Podstawowym zadaniem plantatorów w tym okresie jest dążenie do maksymalnej redukcji zabiegów związanych z naprawą szkód powstałych podczas tego procesu. Wysadzanie w grunt to ogromny stres dla młodych roślin, nie tylko z uwagi na zmianę stanowiska i warunków, ale także i uszkodzeń systemu korzeniowego. Podczas przesadzania dochodzi do urazów podziemnych części roślin, nawet najbardziej profesjonalnie wykonane nie wyeliminuje tych uszkodzeń. Odpowiednia jakość i sprawność systemu korzeniowego jest podstawowym czynnikiem determinującym wysoki procent przyjęcia sadzonek i dobrą kondycję całej uprawy. Jak zatem wesprzeć system korzeniowy w trakcie przesadzania, jakie zabiegi wykonać tuż po, by zagwarantować korzeniom szybką regenerację i maksymalną sprawność?

Kapustowate są bardzo podatne na schorzenia systemu korzeniowego i infekcje bakteryjne. Nie podlegają zjawisku mikoryzy, za to bardzo dobrze reagują na zastosowanie bakterii ryzosferowych, przede wszystkim na obecność w glebie grzybów z rodzaju Trichoderma i Gliocladium. Grzyby te kolonizują system korzeniowy i ryzosferę roślin. Wspierają procesy pobierania składników pokarmowych oraz tworzą naturalną barierę ochronną przed atakami patogenów, stymulują także rozwój systemu korzeniowego. W produkcji tych warzyw szczególnie warto zastosować dedykowane im biopreparaty, które oparte są o wyselekcjonowane mikroorganizmy ryzosferowe. Dzięki zwiększeniu bioróżnorodności gleby, która jest jednym z kluczowych czynników wpływających na poprawę parametrów wzrostu i rozwoju roślin znacząco zwiększamy wykorzystanie potencjału plonotwórczego. Ważne, by zastosowane w preparatach mikroorganizmy pozyskane były z naturalnego ekosystemu glebowego i były tak wyselekcjonowane, by efektywnie wspierały rozwój roślin. Efekt działania tych produktów jest ściśle skorelowany z nawiązaniem relacji mikroorganizmów z systemem korzeniowym roślin. Dlatego też niezwykle istotne jest staranne i zgodne z instrukcją wykonanie zabiegów związanych z ich stosowaniem. Potrzebują one między innymi płytkiego wymieszania z glebą oraz większych niż zazwyczaj do przeprowadzania podobnych oprysków ilości cieczy roboczej. Zastosowanie takiej innowacyjnej technologii zapewnia bardzo dobre odżywienie roślin, nie tylko poprzez wsparcie pobierania składników pokarmowych, ale także i wzmożoną syntezę wielu związków bioaktywnych oraz hormonów, które stymulują wzrost roślin. Biopreparaty nie tylko indukują naturalną odporność roślin, ale także ograniczają rozwój fitopatogenów glebowych.

Z dostępnych na rynku produktów warto rozważyć wybór takiego, który dodatkowo wzbogacony został o szczepy Bacillus megaterium, gdyż posiadają one zdolność do przekształcania fosforu zablokowanego w glebie do form, które rośliny mogą szybko i efektywnie pobrać. Niedobory tego pierwiastka, z uwagi na jego udział w procesach transformacji energii, powodują ograniczenia we właściwym funkcjonowaniu energetycznym rośliny i zahamowanie lub spowolnienie wzrostu. Liście stają się ciemnozielone o fioletowym zabarwieniu (fioletowieją nerwy, a później całe blaszki). W uprawie kalafiora niedobór fosforu powoduje opóźnienie tworzenia się róż. Objawy niedoboru fosforu często występują już na początkowym etapie rozwoju, kiedy system korzeniowy jest słabo wykształcony. W uprawie kapusty opóźnione jest wiązanie główek. Dlatego warto zastosować biopreparat, który oprócz ograniczenia rozwoju odglebowych chorób grzybowych, dodatkowo wspiera procesy udostępniania fosforu niezbędnego młodym roślinom na starcie. Te kryteria spełnia Bactim Fertimax. Zastosowanie preparatu zapewnia znaczące polepszenie warunków do osiągnięcia wysokich i jakościowo dobrych plonów warzyw kapustnych, co potwierdzają wyniki doświadczeń i praktyka.

Na rynku dostępne są odmiany kapustnych o bardzo wysokim potencjale plonowania. Aby został on maksymalnie wykorzystany, niezbędne jest stosowanie takich rozwiązań agrotechnicznych, które zapewniają lepsze zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę oraz zwiększają ich odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz choroby. Zastosowanie biopreparatów zaraz po wysadzeniu rozsady jest jednym z narzędzi, które umożliwią jak najpełniejsze uruchomienie tego potencjału i w efekcie uzyskanie satysfakcjonujących plonów.

Anna Rogowska