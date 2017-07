Syngenta zarejestrowała nowy herbicyd zbożowy Boxer Evo ECdo stosowania we wszystkich zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień). Jest on kluczowym elementem strategii antyodpornościowej w zwalczaniu miotły zbożowej w zbożach.

Poza miotłą zbożową preparat zwalcza też szereg chwastów dwuliściennych, m.in. przytulię czepną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, chwasty rumianowate, taszniki i przetaczniki stanowiące dużą konkurencję wobec rośliny uprawnej.

Boxer Evo EC jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne – prosulfokarb (667 g/l) i diflufenikan (14 g/l). Substancja czynna prosulfokarb jest inhibitorem syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach (grupa N wg klasyfikacji HRAC). Działa aktywnie na chwasty w okresie ich kiełkowania, co powoduje brak ich wschodów lub też wytwarzanie zdeformowanych kiełków czy młodych siewek, które szybko zamierają.

Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów (grupa F1). Brak tych struktur powoduje bielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Po zastosowaniu diflufenikan pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby. Pobierany jest głównie przez pędy kiełkujących siewek, z ograniczoną translokacją. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu

Boxer Evo ECnależy stosować po siewie rośliny uprawnej, ale przed jej wschodami (faza BBCH 01-09) lub też po wschodach zbóż, gdy z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść do fazy 3-go liścia (BBCH 10-13). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 4,0 l/ha, a dawka zalecana wynosi 3 l/ha.