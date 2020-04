Bielenie – nowe metody, szybkie sposoby

Nadeszła wiosna, a wraz z nią prace porządkowe niezbędne do utrzymania w dobrej kondycji naszych zwierząt.

Bielenie, czyli inaczej malowanie mlekiem wapiennym, wykonywać należy minimum raz w roku. Mleko wapienne uzyskujemy, poprzez zmieszanie wapna hydratyzowanego i wody w stosunku 1:5. Taką mieszanką należy dokładnie pokryć ściany obory, które uprzednio poleca się oczyścić z pajęczyn i grubszych zabrudzeń. Malowanie najlepiej zacząć od sufitu, następnie kierując strumień na ściany. Koszt takiego zabiegu jest niewielki, natomiast znacząco poprawia on warunki higieniczne w oborze. Mleko wapienne zmniejsza występowanie much, ma też działanie dezynfekcyjne.

Metody bielenia

Metodę bielenia należy dostosować do powierzchni jaką chcemy obielić. Inaczej będziemy pracować przy bieleniu pni drzew, a inaczej podczas pracy przy dużej powierzchni obory.

Najprostszą, ale też najbardziej czasochłonną metodą jest malowanie przy użyciu pędzla lub wałka. Metoda ta praktycznie została wyparta przez nowe urządzenia do malowania.

Urządzeniami najlepiej sprawdzającymi się przy tego typu pracach są bielarki pneumatyczne.

Pozwalają one na malowanie dużych powierzchni w bardzo krótkim czasie (niektóre modele nawet 60m2 w ok. 5 min) co sprawia, że zabieg bielenia obory przestaje być wymagający i może być przeprowadzany częściej.

Dobrej jakości bielarki pneumatyczne cechuje duża pojemność zbiornika i odpowiedni materiał z którego go wykonano. Najpopularniejsze są zbiorniki o pojemności ok 19-20l. Pojemność taka wystarczy na pomalowanie dużej powierzchni, bez konieczności ciągłego dolewania mleka wapiennego.

Biorąc pod uwagę fakt, że białkowanie ścian wymaga poruszania się, dobrze, jeżeli zbiornik posiada odpowiednio dostosowane podwozie. Najlepszym wyborem będą tutaj duże koła, które bez problemu pokonają nierówności występujące w oborze.

Bielarki pneumatyczne zazwyczaj wyposażone są w lancę.

Przed zakupem warto również zwrócić uwagę na materiał z jakiego jest wykonana lanca, a także jej gwinty i mocowanie dyszy. Jednym z lepszych materiałów jest tutaj stal nierdzewna, ponieważ cechuje ją duża odporność na warunki atmosferyczne.

Nowoczesne agregaty do bielenia można wykorzystać również jako urządzenia do oprysków owadobójczych, oprysków dezynfekcyjnych, impregnacji, gruntowania, nawadniania przy użyciu lancy, malowania – o ile w zestawie znajduje się pistolet do farb emulsyjnych.

Mnogość zastosowań, niewielkie wymiary i przystępna cena sprawiają, że urządzenia tego typu w szybkim tempie zyskały popularność na rynkach zagranicznych, a obecnie podbijają rynek krajowy.

