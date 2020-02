Chwasty jednoliścienne? – FENUXAR – da radę!

Chwasty jednoliścienne – to Twoje utrapienie? Spędzają Ci sen z powiek? – Wypróbuj FENUXAR® 69 EW.

Ten wysoce skuteczny środek do zwalczania uciążliwych chwastów w uprawie zbóż ozimych i jarych to nowość w ofercie CIECH Sarzyna.

Dzięki temu, że można go stosować łącznie z produktem z rodziny CHWASTOX® w jednym zabiegu zwalczysz skutecznie zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne.

FENUXAR® 69 EW to selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym. Stosuje się go nalistnie, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej. Zawiera substancję aktywną Fenoksaprop-P-etylu (69 g/l).

Środek przemieszcza się poprzez liście do stożków wzrostu pędów i korzeni.

Najważniejsze, że efekty widoczne są już po upływie 2-4 tygodni od zastosowania. Ten czas uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

Rolniku! Jeśli masz duże problemy z chwastami jednoliściennymi (zachwaszczenie wtórne), zastosuj FENUXAR® 69 EW.

Jeśli uprawiasz zboża ozime (pszenżyto ozime, pszenicę ozimą) to zastosuj go na wiosnę. Kiedy ruszy wegetacja, a Ty zauważysz dwa rozkrzewiania do końca fazy trzeciego kolanka (BBCH 22-33), to jest ten moment, wówczas zastosuj dawkę 1,0-1,2 l/ha.

Jeśli masz chwasty w zbożach jarych, zastosuj go od początku fazy krzewienia do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 20-31). Dawka to 0,8-1,0 l/ha – powiedział p. Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Zarządzania Portfelem Produktów w biznesie Agro Grupy CIECH.

Godne uwagi jest to, że FENUXAR® 69 EW zwalcza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, owies głuchy, a przede wszystkim miotłę zbożową. Jest także doskonałym uzupełnieniem oferty herbicydowej CIECH Sarzyna, zwłaszcza rodziny CHWASTOX®, najpopularniejszych herbicydów, stosowanych w uprawie zbóż w Polsce.

Dzięki temu w jednym zabiegu można skutecznie zwalczyć zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Dla pełnej ochrony zbóż ozimych można z kolei połączyć go z Ambasador 75 WG.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Źródło: CIECH Sarzyna