Jak efektywnie nawozić kukurydzę?

Potencjał produkcyjny kukurydzy jest duży. Zdecydowanie większy niż typowych gatunków zbóż. W naszych warunkach klimatycznych, stosując odpowiednią agrotechnikę można bez problemu osiągnąć plony przekraczające 15 t/ha. Niestety wiele czynników, zarówno agrotechnicznych, jak i środowiskowych, może ograniczyć jego wykorzystanie.

Nawożenie azotowe

W uprawie kukurydzy niezwykle istotne jest nawożenie azotowe. Odpowiednie jego zastosowanie zapewnia uzyskanie satysfakcjonującego wyniku produkcyjnego. Priorytetem jest zapewnienie stałej dostępności tego pierwiastka. Jest to szczególnie ważne na początku wegetacji.

Niedobory azotu w uprawie kukurydzy

Niedobory azotu w uprawie kukurydzy powodują przebarwienia liści. Zmieniają one barwę z ciemozielonej na jasnozieloną. Hamują wzrost łodyg, co powoduje skarlenie plantacji i przyczynia się do radykalnego obniżenia plonowania.

Generalnie oszacowaną na podstawie analizy zawartości przyswajalnych form azotu w glebie oraz wielkości spodziewanych plonów, dawkę należy podzielić na dwie części. Pierwszą, większą (50-70%) zadaje się przedsiewnie, a drugą pogłównie. Takie działanie, stosowanie dawek rozłożonych w czasie, zapewnia stałą dostępność azotu. https://naszarola.pl/azoty-wplywa-na-plonowanie/

Wielu rolników do wykonania tego zabiegu stosuje RSM – roztwory saletrzano-mocznikowe. Wykorzystując tę technologię możliwa jest jednorazowa aplikacja, gwarantująca stałe zaopatrywanie roślin w azot, nawet przez kilkanaście tygodni po wykonaniu zabiegu. Możliwość taką daje zastosowanie NovaTec® One, stabilizatora opartego na inhibitorze nitryfikacji DMPP, który zaleca się łączyć z płynnymi nawozami azotowymi. https://www.compo-expert.com/pl/strona-glowna/produkty/inhibitory-nitryfikacji-dmpp.html

Dodatkową zaletą jego użycia jest ograniczenie wymywania azotu oraz lepszy rozwój systemu korzeniowego. Jego zastosowanie ma także uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne – ograniczamy ilość przejazdu po polach.

Jednorazowe nawożenie z wykorzystaniem tej technologii zapewnia dostępność azotu nawet przez trzy miesiące.

