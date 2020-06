Odwiedź Wirtualne Dni Pola INNVIGO

Firma INNVIGO zaprasza na wyjątkowe, bo Wirtualne Dni Pola. 18 czerwca, podczas transmisji realizowanej na żywo, rolnicy będą mogli obejrzeć relacje z poletek doświadczalnych w całej Polsce i poznać efekty stosowania najnowszych technologii, rekomendowanych m.in. w uprawie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

– Stało się to już tradycją, że w czerwcu każdego roku zapraszamy rolników z całej Polski na Dni Pola z INNVIGO. Jest to okazja, żeby w praktyce przedstawić nasze preparaty i technologie, stosowane kombinacje, a przede wszystkim zaprezentować ich działanie w poszczególnych uprawach. Mówi się, że w rolnictwie każdy sezon jest wyjątkowy – i taki właśnie jest rok 2020, chociaż tym razem nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne – stwierdza Krzysztof Golec, Prezes Zarządu INNVIGO. – Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo naszych gości i pracowników, tym razem nie spotkamy się osobiście na poletkach doświadczalnych, gdzie testowaliśmy rozwiązania, które następnie możemy rekomendować klientom. Jednak dzięki nowoczesnym technologiom każdy będzie mógł odwiedzić nasze lokalizacje, dowiedzieć się, jaki jest stan tamtejszych upraw, i poznać najnowsze zalecenia specjalistów. Zachęcam do oglądania relacji na żywo, czyli 18 czerwca o godz. 10.00, oraz do zapoznania się z dodatkowymi materiałami wideo, w których omawiamy wyniki obserwacji ze wszystkich naszych kompleksów doświadczalnych.

W tym sezonie firma INNVIGO realizowała doświadczenia na poletkach w pięciu lokalizacjach: w Urbanowicach (woj. opolskie), Radostowie (woj. pomorskie), Rozbitym Kamieniu (woj. mazowieckie), Chlewiskach (woj. wielkopolskie) oraz Hulczu (woj. lubelskie). Gdy ze względu na sytuację epidemiologiczną zapadła decyzja o zmianie formuły czerwcowych Dni Pola, eksperci z INNVIGO rozpoczęli przygotowywanie relacji, w których omawiają poszczególne etapy wegetacji prowadzonych upraw i zastosowane zabiegi oraz weryfikują ich skuteczność. Wszystkie te nagrania będą dostępne również po zakończeniu transmisji online na stronie: www.innvigo.com/dnipola.

– Na platformie doświadczalnej INNVIGO prezentujemy cały pakiet rozwiązań, które już oferujemy naszym klientom oraz które będziemy wprowadzać w najbliższej przyszłości. Technologie te obejmują zarówno ochronę insektycydową, fungicydową, herbicydową, jak i regulatory wzrostu. Dotyczą wszystkich najważniejszych upraw w Polsce, czyli pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, buraków cukrowych, kukurydzy i jęczmienia jarego. Na szczególną uwagę zasługują relacje z lokalizacji w Chlewiskach i Urbanowicach. Wdrażane tam były wszystkie najważniejsze rozwiązania – podkreśla Andrzej Borychowski z działu Badań i Rozwoju, koordynator doświadczeń demonstracyjno-wdrożeniowych.

