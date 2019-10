Rekordowa podaż pszenicy

Tegoroczna podaż pszenicy jest zaliczana do rekordowych. Inwestorzy podbijają stawki, tłumacząc takie ruchy obawami o zagrożenie dla plonów pszenicy przez suszę w Australii i Argentynie. Światowe zmiany na razie nie przekładają się na krajowy rynek. Bardzo duża podaż ziarna przy niskim popycie i spore rozbieżności cenowe pomiędzy różnymi rejonami kraju, tak teraz wygląda nasz rynek zbóż. Najtaniej jest na południu, ale już na północy wcale nie jest najdrożej. Najwyższe ceny są teraz na zachodzie, zwłaszcza wzdłuż granicy z Niemcami. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej z 14%-ową zawartością białka, producenci mogą otrzymać do 700 złotych bez dowozu do kupującego. Ziarno z niższą zawartością białka, ale przy dostawie do portów w listopadzie i grudniu eksporterzy wyceniają na 740 złotych. W kraju ceny zaczynają się od 660 zł. Pierwsze oferty w umowach kontraktacyjnych na przyszły rok opiewają na 720 zł.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Źródło: AGROBIZNES