Ruszyły dopłaty

Pierwsze pieniądze pojawią się już dziś na kontach rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich oraz do gruntów rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszej kolejności zaliczki otrzymają rolnicy z regionów, w których susza objęła aż 90% gruntów, a więc z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, opolskiego, lubelskiego i łódzkiego. Pierwszego dnia na konta prawie 80 tys. beneficjentów wpłynie kwota ponad 313 milionów złotych. Do końca tego tygodnia ARiMR planuje przekazać ok. 1 miliarda złotych ponad 235 tys. rolnikom.

Do końca października z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich na konta rolników wpłynie ok. 3 miliardów złotych.

Kolejny miliard zarezerwowano na realizację płatności do trudnych warunków gospodarowania, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych. Wypłata zaliczek potrwa do 30 listopada, a od grudnia ruszą płatności końcowe. Ministrowi Rolnictwa zależy na tym, aby gospodarstwa utrzymały płynność finansową, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba przygotować się do zimy. Rolnikom potrzebny jest opał, trwają również ostatnie prace polowe, więc rolnicy potrzebują pieniędzy.

Równolegle Agencja Restrukturyzacji przyjmuje wnioski o pomoc klęskową.

Dotychczas zgłosiło się po nią ponad 100 tys. rolników. Połowa z nich otrzymała już decyzję, a wypłacono 250 milionów zł. Rolnicy, którzy korzystają z tzw. formuły de minimis muszą uzbroić się w cierpliwość. Limit dla każdego gospodarstwa wynosi 20 tys. euro na 3 lata, ale liczy się także krajowy, który pod koniec roku zazwyczaj się wyczerpuje. Warunkiem ubiegania się o pomoc są protokoły klęskowe. Minister apeluje do 1100 tys. komisji, które ociągają się jeszcze z szacowaniem strat, o przyśpieszenie prac. Jednocześnie zapewnia, że termin zostanie przedłużony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Oprócz wsparcia w 250 do 1000 zł do hektara rolnicy mogą też ubiegać się o kredyty preferencyjne oraz o odroczenie spłat składek KRUS czy ulgi podatkowe.

opracowała: Danuta Niedźwiecka

Zródło: AGROBIZNES