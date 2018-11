Rozstrzygnięcie wielkiej loterii CIECH Sarzyna

Setki nagród trafiło do klientów największego polskiego producenta środków ochrony roślin

Od marca do sierpnia trwała tegoroczna loteria organizowana przez największego polskiego producenta środków ochrony roślin – CIECH Sarzyna. Konkurs był skierowany do wszystkich rolników, którzy w tym czasie kupili produkt CHWASTOX COMPLEX 260 EW lub AGROSAR 360 SL. Na zwycięzcę czekał voucher na opryskiwacz o wartości 50 tys. zł, a w sumie do wygrania było ponad 1000 atrakcyjnych nagród.

Laureatem nagrody głównej została Pani Anna z Siemiatycz (woj. podlaskie). Jak podkreśliła zwyciężczyni loterii CIECH Sarzyna, wygrany voucher o wartości 50 tys. zł pozwoli jej na zakup nowego, bardziej wydajnego opryskiwacza, który będzie olbrzymią pomocą w ponad 160-hektarowym gospodarstwie.

Loteria promocyjna CIECH Sarzyna trwała od marca do sierpnia br. Aby wziąć udział w loterii firmy CIECH Sarzyna, wystarczyło zakupić opakowanie produktu CHWASTOX COMPLEX 260 EW bądź AGROSAR 360 SL o dowolnej pojemności i zarejestrować kod z hologramu na etykiecie na stronie internetowej lub zgłosić SMS-em. W ręce uczestników loterii trafiło również wiele innych cennych nagród, w tym: sprzęt elektroniczny – drony, telewizory i konsole do gier, środki ochrony roślin od CIECH Sarzyna (Agrosar 360 SL) oraz koszulki. Ogólnopolska loteria CIECH Sarzyna była kolejnym elementem udanej kampanii promocyjnej firmy.

„Loteria cieszy się pozytywną opinią wśród naszych klientów i ze względu na ogromne zainteresowanie, zdecydowaliśmy się na jej kontynuowanie. Jako największy polski producent środków ochrony roślin chcemy wyznaczać najlepsze standardy komunikacji z naszymi klientami oraz promocji naszych produktów. Cieszymy się, że możemy dodatkowo nagrodzić rolników za ich ciężką, codzienną pracę, jednocześnie pokazując, że zależy nam na naszych klientach” – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu CIECH Sarzyna.

Marka CHWASTOX to najpopularniejszy herbicyd zbożowy w Polsce, cieszący się zaufaniem już trzech pokoleń rolników. CHWASTOX COMPLEX 260 EW, nowość w ofercie CIECH Sarzyna, to unikatowy herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Połączenie trzech substancji aktywnych – MCPA, chlopyralidu i fluroksypyru – gwarantuje szybką i skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, między innymi takich jak przytulia czepna, chaber bławatek czy mak polny.

Materiał i foto: CIECH Sarzyna