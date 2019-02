Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont, przedstawia innowacje dla polskich rolników

Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont, przedstawiła swoje nowości na polskim rynku: cztery innowacyjne środki ochrony roślin do upraw zbóż i rzepaku, a także program edukacyjny dla producentów mleka. Prezentacja odbyła się podczas Agro Days, unikalnego w skali kraju wydarzenia branżowego, dedykowanego hodowcom bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Począwszy od tego roku polscy rolnicy zyskają dostęp do innowacyjnych herbicydów – Belkar™

i Korvetto™ – przeznaczonych do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku. Obydwa produkty bazują na substancji nowej generacji Arylex™ active – pierwszego przedstawiciela zupełnie nowej grupy chemicznej (syntetyczne auksyny).

„Arylex™ oferuje niespotykaną dotąd skuteczność kontroli szerokiego spektrum gatunków chwastów, w tym najistotniejszych – takich jak przytulia, z bezprecedensową elastycznością, jeśli chodzi

o warunki pogodowe, w jakich jest stosowany. Substancję czynną Arylex™ zawierają również wprowadzane w tym roku środki do ochrony zbóż takie jak Quelex™ i inne. Ich pełną ofertę rolnicy otrzymają od naszych dystrybutorów. Środki zawierające Arylex™ mogą być z powodzeniem stosowane nawet przy temperaturze powietrza spadającej do 2°C. Są one odpowiedzią na zmienne

i nieprzewidywalne warunki panujące np. wczesną wiosną, które utrudniają planowanie i wykonanie prac, decydując po wielokroć o niezadowalającym stopniu kontroli przez dotychczasowe rozwiązania” – mówi Przemysław Szubstarski, Dyrektor Marketingu, Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont, w Polsce.

Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont, nieustannie rozwija swoje portfolio produktów

i usług, aby reagować na zmiany zachodzące w środowisku i spełniać lokalne potrzeby rolników, jednocześnie odpowiadając na globalne wyzwania żywnościowe. Podczas Agro Days firma zaprezentowała program edukacyjny „Krowie na zdrowie”. To partnerski projekt Corteva Agriscience™, Działu Rolniczego DowDuPont, Barenbrug – globalnego hodowcy i producenta nasion trawy oraz De Heus – międzynarodowego lidera w branży paszowej. Ta inicjatywa, która wpisuje się w misję Corteva Agriscience™, Działu Rolniczego DowDuPont, ma pomóc rolnikom z całej Polski

w poprawnym żywieniu bydła mlecznego. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie czerpać wiedzę

i doświadczenie od liderów w branży. Dzięki programowi producenci mleka dowiadują się, jak zwiększyć efektywność łąk i pastwisk, wyprodukować wysokiej jakości kiszonkę czy też odpowiednio żywić krowy paszami treściwymi.

O Corteva Agriscience™, Dziale Rolniczym DowDuPont

Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont, stanie się niezależną spółką publiczną po zakończeniu procedury wydzielenia spółki w czerwcu 2019 r. Dział łączy silne strony DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection oraz Dow AgroSciences. Corteva Agriscience™ dostarcza rolnikom z całego świata najbardziej kompletne portfolio produktów na rynku — w tym niektóre spośród najbardziej rozpoznawanych marek w rolnictwie: Pioneer®, Encirca®, nowo uruchomiona Brevant™ Seeds, a także nagradzane produkty Ochrony Roślin — jednocześnie wprowadzając na rynek nowe produkty dzięki naszym rozbudowanym badaniom w dziedzinie chemii aktywnej i technologii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.corteva.com.