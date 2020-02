Nawozy wieloskładnikowe w Grupie Azoty Chorzów

Grupa Azoty Chorzów, jedna z 6 autonomicznych spółek Grupy Azoty, poszerza swoją ofertę o nawozy wieloskładnikowe. Najstarsze w Polsce zakłady chemiczne, wzbogaciły paletę nawozów tradycyjnych, produkowanych w pozostałych zakładach grupy, o specjalistyczne nawozy dolistne.

Rok 2020 to rok przełomowy w dziejach zakładu. Przynosząca straty linia do produkcji tłuszczów została zamknięta, a zakład został dofinansowany przez swojego właściciela.

Dzięki tym strategicznym decyzjom nastąpi wzrost rentowności, a zyski ze sprzedaży z roku na rok będą coraz większe.

Plany restrukturyzacyjne

Plany restrukturyzacyjne obejmują zarówno zmiany kadrowe, produkcję nowego asortymentu, jak i rebrending. Logotyp zostanie ujednolicony na wszystkich produktach, z których sztandarowe to azotanu potasu i azotanu wapnia oraz nawozy krystaliczne NPK.

Nowo powstała lina AZOPLON to nawozy dolistne dla niemal wszystkich upraw, wliczając uprawy warzywnicze i sadownicze. Natomiast linia FERTIPLON to nawozy do fertygacji dla upraw polowych i pod osłonami do nawożenia z nawadnianiem.

Projekty rozwojowe

Azoty Chorzów to również projekty rozwojowe, takie jak formulacja oparta o inhibitor ureazy, który jest dodatkiem do nawozów na bazie mocznika. Zmniejsza on straty azotu z mocznika w wyniku redukcji amoniaku. Zastosowanie tego związku wpływa pozytywnie zarówno na plon roślin, jak i na ochronę środowiska. Jest to odpowiedź na wymagania i dyrektywy unijne, prawdopodobnie już niedługo stosowanie inhibitora będzie obowiązkowe. Kolejnym projektem rozwojowym jest stworzenie produktu do namnażania mikroorganizmów, który wykorzystuje się w przypadkach skażenia gruntów produktami ropopochodnymi.

Grupa Chorzów to nie tylko dział AGRO, ale także dodatki do przemysłu spożywczego, budownictwa i kosmetyków.

Dzięki konsolidacji zakładów chemicznych, Grupa Azoty to jeszcze silniejsza marka, która jest gwarancją wysokiej jakości produktów, wytwarzanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. To solidny partner, godny zaufania. Grupa Azoty to niekwestionowany lider w Polsce i vice lider w Unii Europejskiej jeżeli chodzi o produkcję nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Na tę pozycję duży wpływ ma także przejęcie w 2018 roku niemieckiej spółki Compo Expert, jednego z najistotniejszych światowych graczy na rynku nawozów specjalistycznych. https://naszarola.pl/najlepsze-nawozy/

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Fot. Grupa Azoty i Danuta Niedźwiecka